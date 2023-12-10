Важное 10 декабря 2023, 11:50 Путин указал на тщетность попыток Запада раздавить Россию Путин заявил, что у Запада не получится ослабить и раздавить Россию РИА «Новости»

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Запад не сможет реализовать свои планы, чтобы ослабить и раздавить Россию. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил президент Владимир Путин. Ее фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Запад пытается оттеснить Россию, чтобы в конечном счете ослабить и раздавать. Но у них ничего не получится, никогда», — сказал он.

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Путин подчеркнул, что Запад и Украина заверяли его в готовности следовать Минским соглашениям в 2014 году.

«Стремились? Хрена с два! Публично же говорили бывший президент Франции и экс-канцлер Германии, чтобы не думали их выполнять. Подписали лишь, чтобы подготовить у боевым действиям Украину», — добавил президент.

Ранее Путин сказал, что проведение специальной операции на Украине стало вынужденной мерой. По его словам, ничего подобного Россия не собиралась делать, пока украинские власти не начали уничтожать все российское и изгонять людей.