Дональд Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас вообще не пользуется соцсетями от своего имени. Как сообщает «РИА Новости», после блокировки существовавших у него аккаунтов он не стал заводить новые.

«В качестве ответа на множество вопросов: я не присутствую на каких-либо социальных медиаплатформах в какой-либо форме, в том числе и на Parler, GETTR, Gab. Когда я решу выбрать платформу или же построить или завершить свою собственную, об этом будет объявлено»», — говорится в письменном заявлении Трампа.

Во многих социальных сетях сейчас существуют аккаунты, которые названы именем Дональда Трампа и постоянно публикуют его заявления. Однако ни одному из них не присвоен специальный значок, который говорит о подлинной принадлежности экс-президенту США.

Учетные записи Дональда Трампа на различных ресурсах были заблокированы. Это произошло после штурма Капитолия, когда политика обвинили в разжигании ненависти. С тех пор Трамп, по его же словам, просто перестал присутствовать в соцсетях.

Американские издания сообщали, что Трамп решил подать в суд на порталы, которые его заблокировали. Речь идет о таких сетях, как Facebook и Twitter. Бывший американский лидер стал участником коллективного иска. Он заявил, что отстаивает не только свое доброе имя, но и многих других людей, тоже попавших под блокировку.