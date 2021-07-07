Трамп подал в суд на заблокировавшие его интернет-платформы

Бывший президент США Дональд Трамп пошел войной на руководителей крупнейших интернет-платформ. На своей пресс-конференции он объявил, что стал главным участником коллективного судебного иска. Ответчиками по делу будут глава Facebook Марк Цукерберг, руководитель Twitter Джек Дорси и директор Google Сундар Пичаи. Об этом сообщило издание Axios.

Трамп подчеркнул, что намерен через суд добиваться восстановления своих аккаунтов, а также штрафных санкций для платформ.

Коллективный иск позволит бывшему президенту США выступать в суде от широкой группы людей, которые, по его словам, подверглись цензуре со стороны руководства социальных сетей.

Пресс-службы платформ пока никак не отреагировали на заявление Трампа.

Бывший президент США лишился аккаунтов практически во всех социальных сетях после того, как его сторонники штурмом взяли здание Капитолия, чтобы сорвать пересчет голосов выборщиков. Платформы обвинили Дональда Трампа, что он своими постами подстрекал участников к противоправным действиям.

Первым экс-президента США заблокировал Twitter сначала временно, а потом и на постоянной основе. Вслед за ним ограничения ввели Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

В феврале Трамп заявил, что не намерен возвращать свои аккаунты в социальных сетях. Тогда он анонсировал, что создаст собственную платформу, где не будет никакой цензуры.

В конце июля новый сайт появился. Его назвали Gettr. Зарегистрироваться там можно при помощи учетной записи Twitter и перенести туда все свои посты.