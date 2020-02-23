Дональд Трамп захотел мира между Россией и Украиной

В хороших отношениях между Россией и Украиной заинтересован весь мир. Это признал даже американский президент Дональд Трамп. Правда, всерьез он сделал это заявление, или просто играет на камеру — до конца не ясно.

«Я хотел бы, чтобы они были вместе. Если бы они были вместе в том смысле, что они ладили друг с другом, это было бы здорово для всего мира», — передает его комментарий журналистам РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Он давал интервью перед своим визитом в Индию.

Ранее сообщалось, что бывший посол США на Украине Мари Йованович обвинила Госдепартамент в аморальной внешней политике. По ее словам, «она дает только туманные намеки, а доверию предпочитает угрозы и чувство страха», что плохо скажется в дальносрочной перспективе. Дипломат считает, США стоит опасаться того, что ее «союзники» могут отвернуться от страны, найдя более надежных партнеров.

Мари Йованович была отправлена в отставку по причине «нелояльности» Трампу в прошлом году.