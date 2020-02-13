Экс-посол США на Украине обвинил власти Америки в аморальной внешнеполитической линии
Мари Йованович, бывший посол США на Украине, после своей отставки по причине «нелояльности» президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, обвинила Госдепартамент в аморальной внешней политике. Об этом написало ИА Nation News, ссылаясь на иностранное издание.
«Если говорить начистоту, то внешняя политика США аморальна, она дает только туманные намеки, а доверию предпочитает угрозы и чувство страха. Подобный вектор не работоспособен в перспективе долгосрочного сотрудничества», — заявила Йованович.
По ее словам, Америке стоит опасаться того, что ее «союзники» могут отвернуться от страны, найдя более надежных партнеров.