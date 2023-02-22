Мир 22 февраля 2023, 02:57 Трамп обвинил «одержимых» в Вашингтоне в приближении третьей мировой войны Трамп: Байден виноват в приближении третьей мировой войны РИА «Новости»

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Мир как никогда близок к глобальному конфликту, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он обвинил в этом «коррумпированный вашингтонский истеблишмент» во главе с нынешним главой Белого дома Джо Байденом. Трамп выступил с видеообращением в своей социальной сети Truth Social.

«В Америке нам нужно избавиться от представителей коррумпированного истеблишмента, которые испортили каждое значительное внешнеполитическое решение», — заявил Трамп.

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Он пояснил, что речь идет и о Байдене. По словам экс-президента, даже собственные люди главы Вашингтона говорят, что он не принял ни одного хорошего решения во внешней политике.

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Трамп отметил, что он отвергал «катастрофические советы» вашингтонских генералов, когда управлял страной. Он заявил, что бюрократы и дипломаты знают только, как втянуть страну в конфликт, но не знают, как выйти из него. Бывший глава Белого дома припомнил заместителя госсекретаря Викторию Нуланд и других, похожих на нее, «одержимых подталкиванием Украины к НАТО».

«Эти люди искали конфронтации долгое время. И теперь мы колеблемся на грани третьей мировой войны», — заключил Трамп.