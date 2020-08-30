Дональд Трамп предложил продать свой автограф за слишком высокую цену
«Продайте это сегодня на eBay. Вы получите десять тысяч долларов. Если я впишу ваше имя, ценность значительно уменьшится. Так что продайте его сегодня вечером на eBay», — сказал Трамп одному из получателей автографа.
Однако журналисты выяснили, что предметы с подписью президента США продаются на сайте eBay за гораздо более низкую сумму, передает Daily Beast.
Трамп приехал в Луизиану, чтобы осмотреть районы, сильнее других пострадавшие от урагана «Лаура». Автографы он начал раздавать после обсуждения последствий урагана с экстренными службами.
«Лаура» обрушилась на побережье США в четверг, 27 августа. Ураган достиг четырехбалльной категории мощности по пятибалльной шкале. Скорость ветра достигала 240 километров в час. В Луизиане ураган ослабел до двухбалльной категории. А затем и вовсе стал тропической депрессией.
Жертвами урагана стали шесть жителей США. Повреждены многие зданий и автомобили. Очевидцы сообщали, что «Лаура» стала самым сильным штормом в США за последние сто лет.