Дональд Трамп предложил продать свой автограф за слишком высокую цену

Президент США Дональд Трамп раздал несколько автографов во время посещения Луизианы. Он предположил, что их можно будет продать за 10 тысяч долларов.

«Продайте это сегодня на eBay. Вы получите десять тысяч долларов. Если я впишу ваше имя, ценность значительно уменьшится. Так что продайте его сегодня вечером на eBay», — сказал Трамп одному из получателей автографа.

Однако журналисты выяснили, что предметы с подписью президента США продаются на сайте eBay за гораздо более низкую сумму, передает Daily Beast.

Трамп приехал в Луизиану, чтобы осмотреть районы, сильнее других пострадавшие от урагана «Лаура». Автографы он начал раздавать после обсуждения последствий урагана с экстренными службами.

«Лаура» обрушилась на побережье США в четверг, 27 августа. Ураган достиг четырехбалльной категории мощности по пятибалльной шкале. Скорость ветра достигала 240 километров в час. В Луизиане ураган ослабел до двухбалльной категории. А затем и вовсе стал тропической депрессией.

Жертвами урагана стали шесть жителей США. Повреждены многие зданий и автомобили. Очевидцы сообщали, что «Лаура» стала самым сильным штормом в США за последние сто лет.