Дональд Трамп побил собственный рекорд по числу твитов

Во время Всемирного экономического форума в Давосе президент публиковал твиты каждые 88 секунд. Прошлый рекорд Трамп установил 12 декабря, написав 123 поста.

Президент рассказал, что сам публикует твиты, когда находится в кровати или ест. В остальных случаях — диктует текст своему помощнику.