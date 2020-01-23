Дональд Трамп побил собственный рекорд по числу твитов
Президент США Дональд Трамп установил новый личный рекорд в твиттере. За сутки он опубликовал 142 твита, написало издание Daily storm, ссылаясь на иностранные издания.
Во время Всемирного экономического форума в Давосе президент публиковал твиты каждые 88 секунд. Прошлый рекорд Трамп установил 12 декабря, написав 123 поста.
Президент рассказал, что сам публикует твиты, когда находится в кровати или ест. В остальных случаях — диктует текст своему помощнику.