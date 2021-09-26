Дональд Трамп: обвинения в тайных связях с Россией официально признали обманом

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что результаты расследования спецпрокурора США Джона Дарема официально подтвердили: никакой связи между его президентской компанией и якобы российскими банками не было изначально. Трамп считает, что все это выдумала лично кандидат в главы государства Хиллари Клинтон вместе со своими сторонниками-демократами.

«Расследование истории с Россией показало, что она была полным обманом и была придумана Хиллари Клинтон и демократами. Представьте, каково Биллу Клинтону, в каком страхе он живет — ведь каким злобным умом надо обладать, что выдумать историю с российским обманом», — сказал Трамп.

Как сообщил ТАСС, Трамп уверен: США три годы слушали выдуманную историю, а потом демократы попытались повторить этот обман применительно к штурму Капитолия. И то, и другое является обманом с самого начала, подчеркнул бывший американский лидер.

Недавно Трамп заявил, что от участия в новых президентских выборах в США в 2024 году его могла бы заставить отказаться, к примеру, болезнь. Хотя он ни разу прямо не говорил, что собирается вновь баллотироваться на пост главы государства, но неоднократно намекал на это.