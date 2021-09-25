Трамп рассказал, что может удержать его от участия в президентских выборах в США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что от выборов в 2024 году его может удержать разве что болезнь. В то же время, о своем намерении баллотироваться на пост главы государства прямо он ни разу не говорил.

О том, что могло бы помешать ему участвовать в предстоящих выборах, Трампа спросили во время интервью на радиостанции Real America’s Voice.

«Думаю, плохой звонок от доктора или что-то в этом духе», — ответил политик.

Несмотря на отсутствие официальных заявлений на эту тему, намеки Трампа о его желании еще раз поучаствовать в выборах президента звучали уже не раз. Сейчас бывшему американскому лидеру 75 лет. На момент его вступления в должность он был самым возрастным президентом США в истории. Но потом этот рекорд перекрыл нынешний лидер Джо Байден, которому на момент избрания было 78.

Трамп не раз высказывал, что сомневается в интеллектуальной форме Байдена — считает, что тому мешает возраст. В то же время, свои умственные способности экс-президент оценивает вполне высоко. Недавно Трамп выразил мнение, что под руководством демократов история США может завершиться уже через несколько лет, и первые отголоски такого падения можно разглядеть уже сейчас.