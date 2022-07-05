Расстрельный День независимости. Политика Байдена рушит империю США

День независимости в США закончился массовым расстрелом на праздничном параде. Люди винят президента Джо Байдена и считают, что ему стоило бы уделять больше внимания внутренним проблемам страны, а не внешней политике. Однако политологи уверены, что нынешний хозяин Белого дома — лишь марионетка в руках магнатов, поэтому он смотрит только туда, где можно получить барыши.

День независимости США

В нынешнем году День независимости США был омрачен массовым расстрелом мирных людей. В штате Иллинойс с крыши местного магазина неизвестный открыл огонь по участникам традиционного праздничного парада. Погибли шесть человек, 24 ранены. После непродолжительной погони полиции удалось задержать подозреваемого. При этом с начала года в США произошло более 300 случаев массовой стрельбы, а помимо Чикаго 4 июля было совершено еще минимум 10 нападений.

Большинство связывают происшествие с провальной политикой президента США Джо Байдена. Под его руководством суд США отменил гарантированное право женщин на аборт. Правительство Техаса заявило, что в следующем году хочет выйти из состава США и проведет свой референдум. А губернатор штата обвинил хозяина Белого дома в смертях десятков мигрантов — именно таким стал итог политики открытых границ.

На фоне постоянной заботы об Украине и обвинений во всех проблемах президента России Владимира Путина Байден абсолютно не пытается решить вопросы внутренней политики. Это сказывается и на настроениях американского общества. День независимости — один из главных праздников США, он является, как правило, объединяющим. Однако массовый расстрел беззащитных людей показал раскол общества и градус его накаленных нервов.

Байден — марионетка богатых людей

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный пояснил, что нынешний президент США отнюдь не самостоятельная фигура. Он лишь выражает интересы определенного круга очень богатых лиц, которые узурпировали Демократическую партию США.

«Байден поступает не так, как он, возможно, и хотел бы. Он поступает так, как ему написано в тех листочках, которые ему кладут ежеутренне на стол и перед каждым выступлением дают в руки. Поэтому мы можем очень четко видеть, что американский президент — это витрина, за которую прячутся настоящие руководители США. Для них сейчас очень важно заработать как можно больше денег на внешнем треке», — сказал политолог.

Он напомнил, что главными спонсорами Байдена на избирательной кампании были как раз предприятия военно-промышленного комплекса, самые крупные банки и средства массовой информации. Именно они, а также финансовые институты США, которые занимаются печатью и распределением денег, — бенефициары внешней политики, которую проводит сейчас президент. Возможно, он и хотел бы заниматься внутренними проблемами, но они не приносят такого дохода людям, которые продвинули его во власть.

«Этим людям нет смысла давать возможность Байдену заниматься проблемами внутреннего характера, когда миллиарды долларов печатаются, разносятся по корпорациям и все это движется, прокручивается и приносит огромные барыши. Понятно, что алчность тех людей, которые управляют сейчас США, может привести к тому, что сбудется прогноз Владимира Жириновского — в 2024 году США распадутся», — сказал Подлесный.

Президент США намеренно обостряет проблемы

Доктор исторических наук Юрий Рогулев рассказал «360», что президент США намеренно обостряет внутренние проблемы вместо того, чтобы их решить или сгладить. Однако в оправдание Байдена надо сказать, что в его Демократической партии есть еще более радикальные политики, поэтому первому лицу приходится балансировать, чтобы не встать на сторону республиканцев, но и полностью не попасть под влияние левого крыла демократов.

Историк напомнил, что демократы использовали в своей избирательной кампании общественное движение Black Lives Matter («Жизни черных важны») и открыто встали на его сторону. При этом ни одного случая наказания афроамериканцев за мародерство, грабежи и погромы не было. Граждане, которые страдали от беспорядков, этого приветствовать не могли.

«Байден также обещал всячески способствовать развитию зеленой экономики: ввел ограничения на добычу нефти, газа и угля, отменил подряды на строительство нефтепроводов. Все это поставило нефтедобывающие и газодобывающие компании в трудную ситуацию. Сейчас от них требуется быстро переориентироваться и нарастить инвестиции, а они в раздумье: во-первых, это быстро не сделать, а во-вторых, где гарантия, что завтра политика опять не изменится?» — рассказал Рогулев.

Он напомнил и об огромных расходах США. Американский президент запросил три триллиона долларов для ликвидации последствий экономического кризиса, связанного с ковидом. Пакет помощи Украине обошелся в 40 миллиардов долларов. При этом на борьбу с наркотрафиком, бедностью, на решение медицинских проблем выделяются смехотворные суммы. Люди это видят, и такая политика вызывает обострение противоречий.

«Плюс культурные аспекты. Довольно радикальная новая история начала внедряться в школах, пересмотр всей концепции американской демократии. Кроме того, после выборов Вашингтон, тоже по инициативе администрации Байдена, инициировал принятие законов по изменению системы голосования, которую применяли во время ковида: досрочное волеизъявление, голосование по почте и так далее», — сказал историк.

Он уточнил — против этих законов выступала значительная часть американцев, которые уверены, что именно из-за этого были украдены результаты последних выборов. Сейчас к поводам для возмущения еще добавилась отмена права на аборты. Противоречия только обостряются, а не урегулируются.