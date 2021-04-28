Псаки заявила, что дух Линкольна бродит по Белому дому. Видео

Выступление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки прервал жуткий скрип. Представитель администрации Джо Байдена предположила, что это дал о себе знать дух Авраама Линкольна.

Курьезная ситуация произошла на традиционном брифинге Псаки для журналистов. На опубликованных в Сети кадрах заметно, что сначала пресс-секретарь Белого дома испугалась.

«Не бойтесь. <…> Это старое здание. Не исключено, что это бродит дух Линкольна», — предположила она, продолжив свое выступление.

Псаки известна своими неоднозначными высказываниями, в том числе и в адрес России. Мнение представителя Белого дома о санкциях против РФ вызвало недоумение о главы российского МИД Сергея Лаврова. Дипломат признался, что не в состоянии прокомментировать сказанное пресс-секретарем Байдена.