Мир 05 февраля 2023, 17:09 Дом Скрипаля в Солсбери обрел нового владельца The Mirror: власти Солсбери продали дом бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля местному жителю РИА «Новости»

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Принадлежащий бывшему сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю особняк в городе Солсбери, где, по утверждению британских властей, распылили нервно-паралитический яд «Новичок», продали новому владельцу. Об этом сообщила газета The Mirror.

Журналисты выяснили, что новым владельцем дома стал местный житель. При этом четверть дома осталась в собственности муниципалитета. На такой шаг власти пошли, чтобы из дома бывшего российского силовика не делали туристическую достопримечательность.

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Пять лет назад Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в парке Солсбери без сознания и увезли в больницу. По версии британских следователей, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое распылили на входную дверь дома.

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Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также проводивший обыск в доме полицейский Ник Бейли перенесли серьезное заболевание, но выжили. Жители города требовали снести опасное здание, но военные пообещали, что обеззаразят его.

В 2019 году дом признали безопасным для жизни, а спустя еще два года Скрипаль продал его властям города за 260 тысяч фунтов стерлингов.