Дом Скрипаля выставят на торги

Издание отметило, что дом Скрипаля приводили в порядок полтора года. В частности, жилище нужно было очистить от остатков разработанного в СССР боевого отравляющего вещества «Новичок», которым, как утверждают власти Британии, сотрудники российских спецслужб отравили бывшего коллегу Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Теперь бывший сотрудник ГРУ может продать дом. Он это может сделать как в частном порядке, так и прибегнуть к помощи властей. В здании могут устроить музей, открыть гостиницу, сдать в аренду. По заверениям властей, сам Скрипаль и его дочь сейчас находятся в тайном убежище и возвращаться в собственный дом им небезопасно.

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Официально считается, что к проживанию или продаже дом был готов еще весной. Впрочем, после обеззараживания тут еще заменили крышу, а внутренняя отделка до сих пор не окончена.

По официальной версии британских правоохранителей, Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке в Солсбери после отравления российским нервно-паралитическим веществом. Это произошло 4 марта 2018 года. Москва все обвинения отрицает.