Мир 05 февраля 2023, 18:19 Дом престарелых загорелся в Берлине Rbb: пожар в доме престарелых начался в Берлине YouTube

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Около 100 пожарных отправились на тушение возгорания в доме престарелых в Берлине. Об этом сообщила немецкая радиостанция Rbb.

Сотрудники пансионата на улице Ам Мазельакепарк в районе Шпандау обнаружили огонь на втором этаже здания и вызвали пожарных.

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По данным источника, один человек пострадал, причина пожара остается неизвестной. Всего на место происшествия прибыли около 100 пожарных

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Медицинский персонал дома престарелых вывел большую часть постояльцев еще до прибытия экстренных служб. После этого спасатели эвакуировали еще восемь пенсионеров.

Ранее в воскресенье в Мельбурне загорелся двухэтажный буддийский храм. Кадры попали в социальные сети, жителям близлежащих районов настоятельно рекомендовали не покидать свое жилье до разрешения спасателей. Пожарные приехали на место возгорания, но огонь охватил все здание.