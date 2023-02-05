Мир 05 февраля 2023, 16:32 Жуткий пожар в буддийском храме в Австралии сняли на видео Daily Mail: более 150 пожарных прибыли тушить горящий буддийский храм в Мельбурне

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Буддийский храм вспыхнул в Мельбурне, на тушение вызвали свыше 150 спасателей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Пожар начался около восьми вечера по местному времени в воскресенье, 5 февраля. Очевидцы вызвали пожарных, однако огонь за короткое время успел охватить все здание.

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Пожарно-спасательная служба Виктории выпустила экстренное предупреждение для жителей прилегающих районов Дингли, Кейсборо, Ноубл-Парк и Спрингвейл-Саут.

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Жителям рекомендовали оставаться внутри дома и закрыть все наружные двери и окна, отключить системы отопления и охлаждения, а также избегать места, где происходит пожар.

Власти также призвали водителей очистить дороги для машин экстренных служб.

Трассу Спрингвейл-роуд закрыли на юге города Спрингвейл, в пригороде Мельбурна. Очевидцы сообщили, что дым от пожара в двухэтажном храме виден на расстоянии 15 километров.