Доллару предрекли крах после встречи Путина и Эрдогана

Пользователи социальной сети Twitter спрогнозировали падение роли доллара после встречи президентов России и Турцию. Об этом написало РИА «Новости».

Рэджеп Эрдоган и Владимир Путин два дня назад провели встречу в Сочи, на которой договорились о постепенном переводе расчетов за газ на национальные валюты.

«Доллар и евро будут себя ощущать все слабее и слабее, если все больше стран перейдут на национальные валюты», — написал пользователь.

Другие юзеры сети назвали встречу глав государств признаком конца долларовой гегемонии в международным расчетах.

«Прощай, однополярный мир! Эрдоган мудрый президент и знает, что потребности своего народа нужно ставить во главу угла», — добавил читатель.

Накануне американское издание The Financial Times написало, что ряд западных стран серьезно обеспокоился углублений отношений России и Турции.