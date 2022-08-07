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    07 августа 2022, 08:41

    Доллару предрекли крах после встречи Путина и Эрдогана

    Пользователи Twitter спрогнозировали падение доллара после встречи Эрдогана и Путина

    Максим Зинкин

    Пользователи социальной сети Twitter спрогнозировали падение роли доллара после встречи президентов России и Турцию. Об этом написало РИА «Новости».

    Рэджеп Эрдоган и Владимир Путин два дня назад провели встречу в Сочи, на которой договорились о постепенном переводе расчетов за газ на национальные валюты.

    «Доллар и евро будут себя ощущать все слабее и слабее, если все больше стран перейдут на национальные валюты», — написал пользователь.

    Другие юзеры сети назвали встречу глав государств признаком конца долларовой гегемонии в международным расчетах.

    «Прощай, однополярный мир! Эрдоган мудрый президент и знает, что потребности своего народа нужно ставить во главу угла», — добавил читатель.

    Накануне американское издание The Financial Times написало, что ряд западных стран серьезно обеспокоился углублений отношений России и Турции.