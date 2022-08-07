Углубляющееся сотрудничество России и Турции вызвало беспокойство у стран Запада. Об этом написало издание The Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, их обеспокоило заявление президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана об углублении сотрудничества стран в сфере торговли и экономики.

Еще один источник отметил, что Евросоюз стал пристальнее следить за турецко-российскими отношениями. Следующий собеседник сказал, что ЕС пытается заставить Турцию обратить внимание на свои опасения. Позицию турецкой стороны он назвал оппортунистской.

Авторы статьи подчеркнули, что США неоднократно предупреждали о риске столкнуться со «вторичными санкциями» те страны, которые помогают России уклоняться от ограничительных мер. В этом вопросе Евросоюз занимает более сдержанную позицию, заявили журналисты.

Как уточнили три европейских чиновника издания, в Евросоюзе пока не было официальных обсуждений о возможном объявлении санкций против Турции.