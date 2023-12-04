Мир 04 декабря 2023, 21:09 «Документы уже готовы». План бегства Зеленского в США слили в Сеть Спецслужбы США начали подготавливать план бегства Зеленского во Флориду flickr.com

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Сотрудник американской секретной службы рассказал о планах бегства Зеленского с Украины в США весной 2024 года. Видео с такой информацией появилось на Youtube 28 ноября 2023 года.

Автор ролика представился сотрудником отдела охранных операций секретной службы США. По его словам, американское правительство разработало план по защите семьи Зеленского. На эту операцию планируется затратить огромное количество средств.

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Автор видео уточнил, что Зеленскому и его семье предоставят дом во Флориде за 20 миллионов долларов, а также американское гражданство. Якобы документы уже подготовлены. Сотрудники секретной службы должны будут охранять семью украинского президента.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten о том, падение популярности Зеленского — следствие его ошибок.