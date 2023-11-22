Эксклюзив 22 ноября 2023, 12:27 «Договорняк» Киева и Нидерландов. Скифское золото может не вернуться в музеи Украины Журналист Витязева: Киев может обменять скифское золото на поставки оружия РИА «Новости»

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Неоднозначные заявление Минкультуры Украины о якобы достижении договоренностей с нидерландским музеем о возвращении коллекции скифского золота говорят о возможном «договорняке» другого уровня, а именно — обмене этих экспонатов на оружие или лоббирование украинских интересов. Такое мнение в беседе с «360» выразила журналист Юлия Витязева.

«Давайте начнем с того, что на международные договоренности все положили болт и никто их не выполняет, меня интересует другое — почему вдруг Нидерланды решили сделать такой жест доброй воли. Скорее всего, это часть какого-то „договорняка“», — указала она.

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По мнению Витязевой, скифское золото не пойдет в украинские музеи, а окажется в какой-то частной коллекции в обмен на мелкие поставки оружия, но не более того. Эту тему нужно рассматривать именно с такой точки зрения, подчеркнула журналист, напомнив о дефиците украинского бюджета и сокращении поставок вооружений для ВСУ.

«Мечутся Зеленский и все его соратники на предмет того, как жить дальше. А продать им нечего. Все, что можно было продать, они уже продали. Поэтому скифское золото пойдет на оплату либо лоббирования украинских интересов, либо именно поставок оружия. Я вижу это только так», — пояснила собеседница «360».

Витязева отметила, что такие выводы делает, основываясь на собственном обширном опыте: на Украине она прожила 33 года и продолжает постоянно мониторить ситуацию. С учетом этого другого ответа о судьбе скифского золота у журналиста нет.

«У меня ответ однозначный. Я, конечно, буду рада ошибаться, потому что это для них материальные ценности, а для нас — культурное наследие. Но боюсь, что, если эта сделка состоится, мы потом очень долго и нудно будем сначала искать, а потом пытаться изъять то, что принадлежит нам, русским людям», — заключила она.