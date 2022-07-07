Додон заявил о возможном транзите оружия для ВСУ через Молдавию

Власти Молдавии могут обеспечивать доставку оружия на Украину через территорию республики, заявил экс-президент страны Игорь Додон. Он предупредил, что это может иметь опасные последствия.

Заявление о транзите оружия Додон сделал в эфире телеканала Publika TV. По его словам, каждый день через Молдавию на Украину идут сотни вагонов и закрытых фур, написало РИА «Новости».

«Я не исключаю, что там может быть оружие для Украины и это очень опасно, потому что нас никто не спрашивает — и мы становимся участником военных действий на Украине», — подчеркнул он.

По мнению Додона, безопасности Молдавии угрожает нынешнее руководство страны, хотя оно пытается говорить о некой угрозе со стороны России.

«Власти Молдавии участвуют во всех антироссийских шабашах, делают антироссийские заявления, запрещают все российское, обеспечивают через молдавскую территорию логистику для снабжения украинской армии», — возмутился политик.

Он выразил уверенность, что речь идет не только о перевозке дизельного топлива. Додон добавил, что Молдавии следовало бы заняться срочными переговорами с руководством России. Тем более что для этого есть площадки СНГ и ЕАЭС.

В конце июня бывшему президенту Молдавии предъявили обвинение в превышении должностных обязанностей в интересах организованной преступной группы. Он находится под домашним арестом.