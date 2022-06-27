Экс-президента Молдавии Додона обвинили в превышении полномочий

Генпрокуратура предъявила бывшему президенту Молдавии Игорю Додону обвинение в превышении должностных обязанностей в интересах организованной преступной группы. Об этом написало молдавское издание Point.md со ссылкой на пресс-релиз прокуратуры.

Обвинение предъявлено в рамках уголовного дела «Энергоком», которое касается закупки электроэнергии через посредническую компанию в 2008–2009 годах. Мошенническая схема с импортом энергии позволила похитить 12 миллионов долларов из бюджета. По версии следствия, она была создана во время пребывания Додона на посту министра экономики.

В декабре Додона допросили в качестве подозреваемого. Прокуратура наложила арест на его имущество. Бывший президент Молдавии утверждал, что невиновен.

В конце мая Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и государственной измене. После обысков его отправили под домашний арест на 30 суток. Экс-лидер Молдавии заявил, что имеет доказательство своей невиновности, а уголовное дело против него шито белыми нитками.