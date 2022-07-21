НАТО ведет Молдавию к гражданской войне. Страну пытаются взорвать изнутри

НАТО поставляет Молдавии летальное оружие. Международные наблюдатели смотрят на это сквозь пальцы, а жители Приднестровья опасаются, что власти готовятся возобновить конфликт с подачи западных советников. Также есть мнение, что натовские «посылки» предназначены для Украины. При этом простые жители бывшей союзной республики искренне поддерживают Россию и голосуют за дружбу с ней, а не с США.

НАТО возит оружие в Молдавию

Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что США и страны Евросоюза «максимально непрозрачно» доставляют летальное оружие в Кишинев. Такая накачка Молдавии вооружением НАТО только помогает раздувать противостояние и провоцирует горячие головы с обеих сторон на необдуманные поступки, сообщил Sputnik.

Также было отмечено, что советники НАТО активно работают в Кишиневе. В Молдавии периодически проходят учения стран Запада. Власти заявляли, что планируют при помощи партнеров лишь модернизировать армию. Однако в Приднестровье уверены, что это очень напоминает знаменитое чеховское ружье, которое непременно выстрелит в финале пьесы.

Также ранее Украина и Молдавия объявили экономическую блокаду непризнанной республике. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что такие действия могут привести к разморозке конфликта. Он также напомнил, что Украина делает все, чтобы придать Приднестровью статус источника нестабильности и даже военной угрозы.

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Молдавский конфликт отразится на Украине

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с «360» предположил, что, накачивая Молдавию оружием, ее хотят взорвать изнутри. Ведь там, помимо молдаван, проживают русские и украинцы, между которыми Запад стремится испортить отношения даже на чужой земле.

«Приднестровье пытаются сделать вторым Донбассом, но здесь есть серьезное отличие — оно защищается российскими миротворцами. Конечно, они могут быть атакованы, но тогда Россия вынуждена будет прийти на помощь, а заодно и признать Приднестровье как независимое государство. А вслед за РФ его признают ЛНР и ДНР, Южная Осетия, Абхазия и даже Сирия, наверное», — сказал Перенджиев.

Источник фото: телеканал «360»

Он отметил, что разжигание конфликта в Приднестровье может вынудить Россию начать продвигаться на юг, в сторону Одессы, и полностью отрезать Украину от Черного моря. Тогда откроется выход на Приднестровье и Молдавию. При этом Киев давно хочет открыть второй фронт, надеясь на Грузию, но ей хватило событий 2008 года.

Молдаване хотят дружить с Россией

Политолог отметил, что в Запад уж как-то слишком уверовал в отсутствие сторонников у России. Между тем в той же Молдавии еще достаточно сильны пророссийские настроения. Немало молдавских курсантов обучаются в российских вузах. Да и само пребывание пророссийского, в общем-то, бывшего президента Молдавии Игоря Додона у власти уже говорит о многом. Он не боялся приезжать в Москву на парад, носить георгиевскую ленточку.

Источник фото: РИА «Новости»

Несмотря на нынешнюю прозападную власть, простые молдаване хотят дружить с Россией. Впрочем, даже на Украине, несмотря на многолетнюю массированную пропаганду, на освобожденных от нацизма территориях местные жители тепло принимают россиян, поддерживают СВО и говорят, что хотят быть в составе РФ.

«Антироссийские взгляды в Молдавии работают слабо, и позиции Запада отнюдь не так прочны, как на Украине. Кроме того, власти пытаются проводить политику румынизации, но против нее выступают местные гагаузы. Если учесть, что это тюркоязычный народ, то они могут рассчитывать на поддержку и защиту Турции и ее президента Реджепа Эрдогана», — сказал Перенджиев.

Он напомнил, что иногда внешние силы могут сказать решающее слово в истории. Например, летом 1918 года Москва была захвачена левыми эсэрами, бывшими союзниками большевиков. Вся столица была под их контролем, кроме Кремля, где скрывался Владимир Ленин. Феликс Дзержинский был арестован. Однако в столицу зашли латышские красные стрелки. Они поддержали большевиков и подавили мятеж.

НАТО не осудят

Блогер Сергей Колясников предположил, что НАТО поставляет оружие в Молдавию не для нужд самой страны, а для того, чтобы впоследствии переправить его на Украину. Не секрет, что подобная схема действует довольно давно и касается не только вооружений, но и топлива. Хотя это, конечно не отменяет и западную помощь для решения вопроса с Приднестровской Молдавской Республикой.

«Что касается Приднестровья, то это потенциально болевая точка и серьезный козырь для НАТО, который, я думаю, будет разыгран. Сомневаюсь, что Молдавия будет действовать своими силами, скорее всего, инициатива будет исходить от Украины, которую вооружает НАТО. Потому что на все слабые точки они просто давят. Пример тому — литовская блокада Калининграда», — отметил блогер.

По его словам, крупные международные организации не осуждают поставки оружия от НАТО, так как были созданы под эгидой США и ЕС. В первую очередь они предназначены для защиты и продвижения американских интересов, как и любые другие структуры, созданные при участии Соединенных Штатов.