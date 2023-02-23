Мир 23 февраля 2023, 10:41 Минобороны России уличило Украину в подготовке провокаций в Приднестровье Минобороны России: власти Украины готовят вооруженную провокацию против Приднестровья Unsplash

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Власти Украины готовят вооруженную провокацию против Приднестровья (ПМР). Такими сведениями поделились представители российского Минобороны. Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

«По имеющейся информации, в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики», — рассказали они.

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По данным Минобороны России, для этого привлекут различные формирования ВСУ. Кроме того, в провокациях задействуют и запрещенные в РФ украинские нацбаты.

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Представители ведомства отметили, что одним из планов властей восточноевропейской страны является инсценировка якобы наступления ВС России с территории ПМР. При реализации этой провокации украинских диверсантов переоденут в форму союзных сил.

В Минобороны отметили, что сотрудники ведомства пристально следят за ситуацией на границе Украины с ПМР. Представители ведомства сообщили, что в России готовы к реагированию на любые изменения обстановки.