Додон: оппозиции Молдавии нужно остановить политические конфликты во время пандемии коронавируса

«Обращаюсь ко всем политикам нашей страны с призывом договориться о введении моратория на политические темы в период пандемии», — заявил Додон.

Лидер республики предложил установить паузу в идеологических конфликтах.

Ранее власти России отправили самолеты с гуманитарной помощью и десять тысяч тестов на коронавирусную инфекцию в Молдавию.