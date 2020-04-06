Додон: оппозиции Молдавии нужно остановить политические конфликты во время пандемии коронавируса
Президент Молдавии Игорь Додон подчеркнул, что представителям оппозиции необходимо завершить политическое противостояние во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила «Политика сегодня».
«Обращаюсь ко всем политикам нашей страны с призывом договориться о введении моратория на политические темы в период пандемии», — заявил Додон.
Лидер республики предложил установить паузу в идеологических конфликтах.
Ранее власти России отправили самолеты с гуманитарной помощью и десять тысяч тестов на коронавирусную инфекцию в Молдавию.