Мир 28 апреля 2023, 10:26 Додон напомнил властям Молдавии о незаконности штрафов за георгиевскую ленту Экс-президент Молдавии Додон заявил, что наденет 9 Мая георгиевскую ленту РИА «Новости»

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Угроза премьера Молдавии Дорина Речана штрафовать за ношение георгиевской ленты незаконна, заявил экс-президент страны Игорь Додон. Он указал на то, что недавно Конституционный суд республики постановил, что полиция должна в судебном порядке доказывать, что носящий такую ленту «пропагандирует агрессию», сообщил ТАСС.

«Не знаю, что [Речан] себе думает, но никаких законных оснований запрещать или наказывать за ленту нет», — сказал Додон.

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Политик добавил, что как и прошлом году намерен 9 мая надеть георгиевскую ленту. Если против него за это предпримут какие-либо незаконные меры, то он будет судиться и дойдет при необходимости и до международных судебных инстанций.

«И я на 100% уверен, что в этом случае власти Молдовы будут наказаны за нарушение прав человека», — заметил экс-президент страны.

Ранее Речан сообщил, что несмотря на решение КС, жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы. Закон о штрафах за ее публичную демонстрацию приняли в прошлом году депутаты правящей в Молдавии Партии действия и солидарности.

Этот документ опротестовали в КС, указав на нарушение положения Конституции о свободах граждан.