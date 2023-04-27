27 апреля 2023, 14:28
Штрафы за ношение георгиевской ленты в День Победы пообещали в Молдавии
Премьер Молдавии Речан: за ношение георгиевской ленты в День Победы будут штрафовать
Власти Молдавии решили ввести штрафы за ношение георгиевской ленты в предстоящий День Победы. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр республики Дорин Речан, его слова привело РИА «Новости».
«В настоящее время правоохранительные органы готовят необходимые документы. Потом станет известно точно, как именно будут санкционировать и документировать тех, кто решил не соблюдать закон», — сказал он.
Реклама
Речан отметил, что новая норма никак не противоречит тому, что законотворцы уже приняли к 9 мая в прошлом году.
«Подобные символы запрещены в Молдавии, их использование строго санкционировано», — добавил премьер.
В прошлом году полицейские в Молдавии выписали свыше 100 штрафов за ношение георгиевской ленты во время марша в честь Дня Победы. Всего в Кишиневе участие в шествии «Бессмертный полк» приняли участие около 25 тысяч человек.
День Победы 9 мая
Молдавия
Реклама
Реклама