Мир 27 апреля 2023, 14:28 Штрафы за ношение георгиевской ленты в День Победы пообещали в Молдавии Премьер Молдавии Речан: за ношение георгиевской ленты в День Победы будут штрафовать

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Власти Молдавии решили ввести штрафы за ношение георгиевской ленты в предстоящий День Победы. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр республики Дорин Речан, его слова привело РИА «Новости».

«В настоящее время правоохранительные органы готовят необходимые документы. Потом станет известно точно, как именно будут санкционировать и документировать тех, кто решил не соблюдать закон», — сказал он.

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Речан отметил, что новая норма никак не противоречит тому, что законотворцы уже приняли к 9 мая в прошлом году.

«Подобные символы запрещены в Молдавии, их использование строго санкционировано», — добавил премьер.

В прошлом году полицейские в Молдавии выписали свыше 100 штрафов за ношение георгиевской ленты во время марша в честь Дня Победы. Всего в Кишиневе участие в шествии «Бессмертный полк» приняли участие около 25 тысяч человек.