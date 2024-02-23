Мир 23 февраля 2024, 09:12 Додик «по-русски» отметил получение награды от Путина Президент Республики Сербской Додик отпраздновал получение ордена от Путина Kremlin Pool/Global Look Press

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Президент Республики Сербской Милорад Додик напомнил о русской традиции «обмывать» награду. Глава страны опубликовал в соцсети X ролик о том, как он празднует в Казани получение ордена Александра Невского, врученный ему российским лидером Владимиром Путиным.

На кадрах видно, как Додик кладет награду в стакан с алкогольным напитком, после чего выпивает его. По его словам, это является «устоявшейся русской традицией».

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«Мы отметили вручение ордена Александра Невского, который мне сегодня вручил президент России Владимир Путин», — написал глава Республики Сербской.

Ранее Додик побывал в Белоруссии и обсудил с президентом республики двустороннее сотрудничество, в том числе закупку сельхозтехники и электробусов. Позже лидер РС прибыл в Казань и принял участие в церемонии открытия «Игр будущего». Он также осмотрел достопримечательности города и посетил православный храм и мечеть.

Российский лидер провел переговоры с Додиком и поблагодарил его за присутствие на соревнованиях в качестве почетного гостя.