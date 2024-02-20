20 февраля 2024, 07:16
Глава Республики Сербской прибыл в Казань
Президент Республики Сербской Додик приехал в Казань
Президент Республики Сербской (часть государства Босния и Герцеговина) Милорад Додик нанес рабочий визит в Казань. Об этом сообщил канал ATVBL.
Отмечается, что в аэропорту гостя встретили девушки в национальных костюмах с хлебом и солью и руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Татарстану Айрат Шафигуллин. Программа визита не разглашается.
Реклама
Перед этим, с 17 по 19 февраля, Додик был в Белоруссии, где провел переговоры с лидером страны Александром Лукашенко и главой МИД Сергеем Алейником, побывал в Национальной академии наук, Минском научно-практическом центре хирургии и трансплантологии и на промышленных предприятиях. Президент Республики Сербской обсудил с Лукашенко двустороннее партнерство в различных сферах. В частности стало известно, что страна собирается закупить в Белоруссии сельхозтехнику и электробусы.В декабре Милорад Додик в одном из интервью заявил, что США постоянно предпринимают усилия по отдалению Европы от России. По его мнению, этот союз был бы опасен для Соединенных Штатов.
Казань
Александр Лукашенко
Россия
Переговоры
Реклама
Реклама