Мир 20 февраля 2024, 07:16 Глава Республики Сербской прибыл в Казань Президент Республики Сербской Додик приехал в Казань Nedim Grabovica/Xinhua/globallookpress

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Президент Республики Сербской (часть государства Босния и Герцеговина) Милорад Додик нанес рабочий визит в Казань. Об этом сообщил канал ATVBL.

Отмечается, что в аэропорту гостя встретили девушки в национальных костюмах с хлебом и солью и руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Татарстану Айрат Шафигуллин. Программа визита не разглашается.

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Перед этим, с 17 по 19 февраля, Додик был в Белоруссии, где провел переговоры с лидером страны Александром Лукашенко и главой МИД Сергеем Алейником, побывал в Национальной академии наук, Минском научно-практическом центре хирургии и трансплантологии и на промышленных предприятиях. Президент Республики Сербской обсудил с Лукашенко двустороннее партнерство в различных сферах. В частности стало известно, что страна собирается закупить в Белоруссии сельхозтехнику и электробусы.