«Добро пожаловать!» В аэропорту Суншань подготовились к прилету Нэнси Пелоси
Flightradar24: самолет Пелоси взял курс на Тайвань
Самолет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, вылетевший во вторник из Малайзии, в настоящее время готовится к посадке на Тайване. Об этом свидетельствуют данные агрегатора Flightradar24.
Согласно данным сервиса, воздушное судно американского политика облетело акваторию Южно-Китайского моря со стороны Индонезии и Филиппин. Пелоси находится в рабочей поездке по Азии, она планировала посетить Тайвань, несмотря на жесткую позицию властей Китая.
В Сети появились кадры, на которых видно, что на ступеньках к входу тайваньского парламента расстелили красную ковровую дорожку в ожидании прибытия Пелоси.
Также появилось видео от аэропорта Суншань перед возможным прилетом Пелоси. Большое количество техники хаотично перемещается в разных направлениях.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале посоветовала Пелоси согласовывать все свои действия с людьми, которые профессионально занимаются дипломатией.