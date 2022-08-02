«Добро пожаловать!» В аэропорту Суншань подготовились к прилету Нэнси Пелоси

Самолет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, вылетевший во вторник из Малайзии, в настоящее время готовится к посадке на Тайване. Об этом свидетельствуют данные агрегатора Flightradar24.

Согласно данным сервиса, воздушное судно американского политика облетело акваторию Южно-Китайского моря со стороны Индонезии и Филиппин. Пелоси находится в рабочей поездке по Азии, она планировала посетить Тайвань, несмотря на жесткую позицию властей Китая.

В Сети появились кадры, на которых видно, что на ступеньках к входу тайваньского парламента расстелили красную ковровую дорожку в ожидании прибытия Пелоси.

Также появилось видео от аэропорта Суншань перед возможным прилетом Пелоси. Большое количество техники хаотично перемещается в разных направлениях.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале посоветовала Пелоси согласовывать все свои действия с людьми, которые профессионально занимаются дипломатией.