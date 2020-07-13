Военно-морская база США в Сан-Диего затянута дымом. Там второй день горит корабль

На базе военно-морских сил США в Сан-Диего, штат Калифорния, загорелся и взорвался десантный корабль «Боном Ричард» (USS Bonhomme Richard). Пожар начался 12 июля и продолжается до сих пор. Уже пострадали 17 моряков и четверо гражданских.

На кадрах с места можно заметить масштаб пожара. Клубы серого дыма застилают почти весь пирс, а сам корабль разглядеть трудно. Возгорание началось в 08:30 (18:30 мск) в воскресенье. «Боном Ричард» находился на техническом обслуживании, экипаж составлял порядка тысячи человек, а на борту во время пожара было около 160 моряков. Всех их оперативно эвакуировали.

Пострадавших доставили в местные госпитали. Их травмы не представляют угрозы для жизни. «В основном их травмы связаны с отравлением продуктами горения», — заявил представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек.

Возгорание и последовавший за ним взрыв произошли в ходе плановых технических работ. Точную причину пока не установили.

«По предварительным данным, взрыв произошел из-за повышения температуры в результате пожара. <…> Причины возгорания выясняет следствие», — приводит слова контр-адмирала Филипа Собека РИА «Новости». По его словам, пожар начался на нижней грузовой палубе.

Пожарные все еще борются с огнем. Это может продлиться несколько дней, а сам корабль может сгореть до ватерлинии. Об этом телеканалу CNN рассказал глава пожарной службы города Колин Стоуэлл. По словам Собека, судно, скорее всего, спасут.

«Мы обязательно позаботимся о том, чтобы оно снова поплыло», — подчеркнул он.

Представитель командования Тихоокеанского флота США добавил, что на борту находится «около миллиона галлонов топлива». Это более 3700 тонн. Пожарные пытаются не допустить его возгорания.

Военные корабли «Фицджеральд» (USS Fitzgerald) и «Расселл» (USS Russell) находились вблизи загоревшегося «Боном Ричарда». Их переместили на другие причалы — подальше от огня — в качестве меры предосторожности.