Мир 14 апреля 2024, 21:38 «Дно снова пробито». Захарова оценила закон ФРГ о смене пола Захарова высмеяла закон ФРГ о смене пола раз в год, причем даже детьми РИА «Новости»

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В Германии после легализации наркотиков приняли новый закон, позволяющий людям менять пол раз в год, и вот «дно снова пробито». Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито», — написала дипломат.

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Захарова подчеркнула, что немецкие дети смогут сменить пол при наличии заявления родителей, если еще не достигли возраста 14 лет. Тем, кто постарше, согласие памы с мамой уже не потребуется.

Дипломат поиронизировала над тем, что власти ФРГ сдерживают своих граждан в свободе выбора, позволив им сменить пол только раз в год, а не чаще. При этом сразу ответила на свой вопрос, пошутив, что «если чаще, то новый гендер не успеет зажить».

В начале весны в Германии выпустили «Библию для детей» с гендерно-нейтральным Богом, а также людьми с разным цветом кожи, весом и ограниченными возможностями. Несмотря на то, что в самой Библии до всех этих вывертов говорится о том, что Бог создал мужчину (Адама) по своему образу и подобию, а потом женщину.