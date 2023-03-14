Мир 14 марта 2023, 00:40 «Библия для детей» с гендерно-нейтральным Богом появилась в Германии «Библию для детей» с гендерно-нейтральным Богом и людьми с разным весом выпустили в ФРГ РИА «Новости»

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«Библия для детей» с гендерно-нейтральным Богом, а также людьми с разным цветом кожи выпустили в Германии. В книге 21 история, участие в которых принимают люди не только с разным цветом кожи, но и ростом, весом, а также с ограниченными возможностями, написал RT.

«Мы стремились дать понять, что бог не является ни мужчиной, ни женщиной», — пояснила одна из создательниц Библии Сара Вечера.

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Англиканская церковь уже заявила по этому поводу, что по отношению к Богу стоит использовать «гендерно-нейтральные» термины. И это при том, что в самой Библии изначально говорится, что Бог создал по образу и подобию своему Адама — мужчину, а потом создал женщину.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала свое отношение к ЛГБТ-пропаганде, толерантности и тому, как эти понятия искажают на Западе. Ярким примером стало выступление трансгендера на открытии Чемпионата Европы по фигурному катанию.