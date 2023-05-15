Эксклюзив 15 мая 2023, 16:09 Под тяжким бременем белого человека. Почему Европа с Украиной отторгают Шендеровича, Горалик, Зыгаря, Быкова и прочих? Публицист Миронова: ошибкой нынешних «эмигрантов» стала вера, будто их примут на Западе Журналисты и писатели Дмитрий Быков* и Виктор Шендерович* / РИА «Новости»

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Ни одна страна не хочет импортировать предателей и перебежчиков. Однако российские деятели культуры не подумали об этом, когда отбывали на борьбу с родиной. О том, как они просчитались, — в колонке публициста Анастасии Мироновой для «360».

Далее — прямая речь.

«Протирая водкой клавиатуру и дивайсы, думаю: все-таки не русский я, нет)))» — написал в начале пандемии Виктор Шендерович*. «Был бу русский, стоял бы в очереди к мощам» — добавила Маша Слоним. «Бремя белого человека»))) Пытался ей что-то объяснить… самому противно» — отвечал Виктор Анатольевич* на вопрос о том, как же его угораздило познакомиться с журналисткой Мироновой и даже с ней общаться.

Так началась когда-то моя ссора с русским, как он сам себя раньше называл, писателем Виктором Анатольевичем*. Спустя три года писатель стоял на заплеванной улице Вильнюса, куда приехал давать концерты на русском языке, и что-то невнятно объяснял людям, которые сами называли его русским и облили за это кетчупом. «Вот, собственно говоря, то, что я хотел. То есть, я не этого хотел… Я-то хотел…»

Виктор Шендерович* / YouTube

Закатилось солнце

Мы поняли, что хотел всегда Виктор Шендерович*. Он хотел, чтобы всех русских, под которыми понимал нас, оставшихся здесь, отовсюду выгнали, заперли дома, неустанно стыдили, а он бы под видом звезды русской сатиры и русской журналистики колесил с гастролями.

Но не получилось: европейцы попросили определиться: вы, Виктор Анатольевич, тоже русский? Или еврей? Или серб? Пришлось определяться в спешном порядке.

Произошедшее с Виктором Шендеровичем* — еще одна большая трагедия, уместившаяся в минутном эпизоде. Надо сказать, что плескание чем-либо в лицо пожилому человеку само по себе трагедия. А если на его месте сделавший ставку на поражение перебежчик, который десятки лет считал себя солнцем русской культуры, то трагедия становится огромной.

Я бы сказала, что пример Виктора Шендеровича* показывает нам сегодня всю глубину личной драмы и всю безысходность положения, в котором оказались сделавшие ставку на поражение родной страны деятели культуры. В отличие от обычных эмигрантов, которые зачем-то побежали год назад на Запад, эти остались не просто без работы и без публики — им пришлось отречься от собственной самоиндентификации и от занимаемого в культуре места.

Тому же Виктору Анатольевичу* пришлось отказаться от собственного «я». Он не пишет и не выступает ни на каком другом языке, как бы он ни старался сойти за европейца или израильтянина, его публика — это русскоязычные люди. Которых и в Вильнюсе, и в Израиле сейчас недолюбливают.

Чтобы подружиться с теми, кто считает, что русских в мире остаться не должно, нужно сделать вид, что ты не с русскими. Что ты не писал десятки лет на русском языке, не выступал в русских театрах, не ждал русских зрителей.

Трагедия белого человека

Цена огромная. А за что она тем же Виктором Шендеровичем* уплачена? Человек покинул Россию, расплевавшись тут со всеми и сократив свою аудиторию до нескольких десятков тысяч русскоязычных своих слушателей из Европы. Но затем и от них его вынуждают отказаться, чтобы снова не получить в лицо кетчупом или чем похуже.

Виктор Анатольевич*, сыто живший в России с 90-х, выступавший то на НТВ, то на ресурсах «Газпром-Медиа», дававший концерты в театрах, вдруг встал перед необходимостью выступать в маленьких ДК Восточной Европы и защищаться от толпы. У Виктора Шендеровича* в Польше живет дочь. Он наверняка хорошо об этом помнил, когда кинул украинским активистам: «Вы очень ограниченные люди».

Вдруг из Польши выгонят? Тяжелая доля на старости лет: бояться всего. Я не верю, что в России Виктор Анатольевич* чего-то боялся. Я видела, что жил он самоуверенно и даже немного развязно.

Теперь все иначе. Положение, в которое попал господин Шендерович*, унизительно. А любое унижение человеческого достоинства — это всегда большая трагедия. Особенно, конечно, если унижают «белого человека». Ведь он ехал говорить с ними как белый человек с белыми людьми. И получил…

Публицист Виктор Шендерович* / РИА «Новости»

«От имени русской культуры прошу ее запретить»

Еще один пример — Линор Горалик. Женщина вообще не имела российского гражданства, но жила в Москве и везде называла себя русским писателем. И удивительное дело: писательница намеревалась продолжать говорить от имени русской литературы и в ее якобы интересах.

Она поехала на литературный фестиваль с целью выступить на секции, посвященной проблемам русской культуры, и выпускает некий вестник оппозиционной русской культуры. При всем при этом, когда украинские писатели потребовали не пускать Горалик на фестиваль, она тут же напомнила, что никогда не была связана с Россией, а в Москве лишь работала приглашенным преподавателем.

Линор Горалик / YouTube

Простите, при чем же здесь русская литература? Почему сегодня от имени этой литературы вознамерилась выступить гражданка другого государства, которая не является представителем коренных народов России и всячески подчеркивает, что даже русский язык ей не родной?

К литсообществу в России отдельный вопрос: как оно допустило, что такой человек годами представлял русскую литературу для внутреннего и внешнего читателя. Сейчас интересна новая судьба Горалик.

Человек пишет на русском языке и для русскоязычных читателей, но, чтобы не быть вытолканным отовсюду в грудки, должен доказывать, что он на самом деле не русский писатель. Не русский? А какой? И для кого теперь будет писать Линор Горалик?

Какое унижение и какой удар по самоиндентификации! И какой изощренный способ заставить писателя отрубить себе голову. Остается только развести руками: а вы как хотели?

Думали, что головы будут рубить нам, а получилось наоборот. Рассчитывали победно ездить по Европе и представлять русскую литературу. Благо русских писателей преимущественно теперь никуда не пускают, поляна свободна. Мы с вами наблюдали редкий по лицемерию и цинизму пример: когда странные люди, и до всех этих событий не связывавших свою жизнь с Россией, взялись представлять ее культуру в процессе по уничтожению, замалчиванию, выбиванию ее, собственно, русскоязычной культуры, отовсюду. Та же Горалик, по сути, ехала в Тартуский университет обсуждать задачи по вытеснению из европейского контекста русской литературы, для чего назвалась русским писателем.

Тут все чувства сразу: и стыд за Линор Горалик, и сострадание ее унижению, и разлитое в воздухе чувство растерянности всех этих людей, которые взялись помогать заталкивать русскую культуру в европейские подвалы, да вдруг сами попали в неприятное положение.

Дорогами свободы

Их много — тех, кто сделал ставку на борьбу с русской культурой и первыми получивших в лоб. Дмитрий Быков*, уезжая, объявил, что впредь будет писать только на английском и что взялся за роман о Владимире Зеленском.

Спустя год Дмитрий Львович* выложил книгу своих рассказов на сайте самиздата и лично продает ее у себя в Telegram. Написано, что его издает издательство Freedom Letters, но вообще-то, друзья, это самиздат.

И мы можем уверенно сказать, что Дмитрий Быков*, попав в свободный мир, вдруг стал издаваться в самиздате, а пока жил в несвободной России, его книги выходили в центральном издательстве и стояли в магазинах на самых видных местах.

Писатель Дмитрий Быков* возле здания ОМВД по району Раменки в Москве / РИА «Новости»

Михаил Зыгарь*, аттестующий себя как русский журналист, писатель и публицист, объявил об открытии в Telegram платного чата для подписчиков: они будут платить деньги, а автор «Всей кремлевской рати» и «Все свободны» станет с ними общаться. За деньги. Типа ужин со звездой.

Напомним, что уехал Михаил Зыгарь*, как и многие другие, с намерением продолжать оттуда борьбу с «режимом». На этой ниве, как мы видим, успехов Михаил Викторович* не снискал, зато существенно поиздержался. Борьба со своей страной в стране чужой ощутимого дохода не приносит.

Журналист, писатель Михаил Зыгарь* / РИА «Новости»

У каждого свои герои

Об этом ведь всех отъезжавших предупреждали. Что будет голодно и унизительно, потому что нигде не любят чужих пораженцев и предателей, даже если они рядятся в самые светлые одежды и прикрываются светлыми идеалами.

Неосмотрительно было, будучи русскоязычным писателем, ехать в Вильнюс или Тарту и рассказывать, что русскоязычную литературу надо держать в узде, ибо это рассадник империализма. Ведь в Литве и Эстонии живут люди, которые вряд ли сильно глупее нас. Они тоже трезво видят этих героев комедии положений.

Даже ехавшие после 2014 года на Украину российские оппозиционеры воспринимались там предателями. Ни один не смог получить в украинском обществе влияние и признание, даже если сам был этническим украинцем (к примеру, Аркадий Бабченко*). Они чужие герои и чужие лидеры.

Положение предателя, перебежчика и просто дурака, беззаветно влюбленного в чужую культуру и в ходе вооруженного конфликта делающего ставку на неприятеля, всегда и везде одинаково: таких людей отторгают все. Они не нужны там и не смогут вернуться сюда.

Вернее, смочь-то смогут, но мы их не примем. Как в Германии не смогли сделать карьеру белоэмигранты, поддержавшие Гитлера, а во Франции не прижились немцы, пришедшие в парижское подполье. Французы тепло принимали бежавших от гестапо немецких подпольщиков, но лишь тех, кто не брал оружие для сражения против немцев.

Весь Ремарк об этом. Он писал о немецких эмигрантах честно. И в его романе вы не найдете ни одного немца, который взял бы во Франции или Испании оружие против немцев и заслужил бы уважение. Так не бывает.

«Что скажет Джон?»

Нельзя приехать к неприятелю и объявить, что ты отказываешься от своей прежней культуры во имя ее уничтожения ради чужих интересов. Тебе никто не поверит. А если ты все же будешь убедителен, то породишь омерзение. Потому что таких людей всегда отторгают как социально нездоровых.

Есть среди эмигрантов последней волны много тех, кто уехал и сидит тихо. Их позиция честна: «Я не хочу жить в России, но я не предатель, я не возьму в руки оружие, не пойду сражаться против своего народа и не буду отказываться от своей культуры». Эти люди социально здоровы.

И эмигранты отлично чувствуют грань между здоровьем и болезнью. Одно дело — уехать и рассказывать, как в России все плохо и как нас, оставшихся, притесняют. Другое — призывать отовсюду выгнать русских и обвинять их в имперских амбициях. Третье — желать победы Украине и, как Анна Монгайт*, говорить в эфире «Героям слава!»**.

Наконец, высшая форма социального нездоровья — собирать деньги для украинской армии. Мы все видели, как испугались эмигранты встать рядом с бывшим пресс-секретарем Навального Анной Ведутой, когда та выложила фото снаряда, который якобы на ее деньги запустили по России.

Испугались они бесповоротно прослыть предателями. А так как домой эти люди возвращаться не собираются, очевидно, что их пугает осуждение со стороны самих европейцев и американцев. Потому что все прекрасно знают: ни один народ не любит предателей и не захочет импортировать социально нездоровых представителей чужого общества.

Ошибка планирования

Почему украинцы не ценят Виктора Шендеровича*, который тоже вроде как выехал из России в целях борьбы с ней и со всей ее культурой? Почему литовские власти спокойно позволили плеснуть Шендеровичу* в лицо кетчупом, а эстонцы с легкостью отказали «русскому писателю» Горалик, которая летела в Тарту бороться с русским империализмом? Почему немцы не ценят вклад Михаила Зыгаря* в борьбу с нами, оставшимися, и не дают ему денег, достаточных, чтобы не развлекать за плату своих подписчиков?

Да потому что это здоровая реакция на нездоровое поведение. И самой большой ошибкой нынешних эмигрантов стала вера, будто их такая реакция обойдет стороной. Они ехали туда в расчете, что через пару месяцев экономика и власть в России рухнут и бежавшие триумфально вернутся, не спрашивая население, хочет оно себе такую культурную элиту или нет.

Никто из убежавших не верил, что Россия не рухнет, поэтому они не позаботились заранее подумать, как будут жить в статусе предателя и перебежчика.

А жить придется только так: в бедности, унижении, изгоняемыми отовсюду и с размазанным по лицу кетчупом.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

** Речовка боевиков УПА — запрещенной в России экстремистской организации.