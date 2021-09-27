«Дюна» собрала в России более 1 млрд рублей

Фантастический фильм «Дюна» режиссера Дени Вильнева собрал в России более одного миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Всего картина заработала 1 103 959 082 рубля. За вторые выходные проката сборы «Дюны» составили 354 939 148 рубля.

Ранее Вильнев рассказал, с какими трудностями он и его коллеги столкнулись во время работы над фильмом. По его словам, создатель фантастической саги «Звездные войны» Джордж Лукас вдохновлялся произведением Герберта, а работали над экранизацией «Дюны» люди, которые выросли на работах постановщика. Вильнев отметил, что для съемочной группы этот проект был настоящим испытанием, так как кинематографистам нужно было найти свою индивидуальность и показать зрителям что-то новое.

Премьера фильма в России состоялась 16 сентября. В основе «Дюны» — одноименная книга писателя Фрэнка Герберта. Главные роли исполнили Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин и другие известные актеры.