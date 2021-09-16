Дени Вильнев рассказал о проблемах в ходе съемок «Дюны»

Режиссер Дени Вильнев рассказал, с какими трудностями столкнулись он и съемочная группа во время работы над картиной «Дюна». По его словам, врагом фильма стала франшиза «Звездные войны». Об этом сообщили Nation News.

Режиссер заметил, что создатель «Звездных войн» Джордж Лукас во многом вдохновлялся именной книгой Фрэнка Герберта «Дюна». При этом работать над экранизацией «Дюны» пришлось людям, которые как раз выросли на работах Лукаса.

«Найти свою индивидуальность и донести что-то, что будет свежим и новым для аудитории, было забавным испытанием», — заявил он.

Сюжет картины почти полностью основан на книге Герберта. Многие кадры идентично повторяют эпизоды романа. Вильнев принял решение разделить фильм на две части. Первая появится на экранах уже с 16 сентября. Режиссер хотел приступить к съемкам второй части одновременно с первой, однако такое решение не поддержали продюсеры. Главные роли в картине исполнили Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Зендея и Джейсон Момоа.