Неизданные ранее песни Боуи выпустят в двух альбомах в этом году

В первом альбоме под названием Is It Any Wonder будет шесть треков, включая изданную накануне в честь дня рождения певца акустическую версию The Man Who Sold the World («Человек, который продал мир)».

Эту запись Боуи сделал в эфире телерадиокомпании «Би-би-си» в январе 1997 года, когда отмечал свое 50-летие. Еще пять песен будут выходить в свет каждую неделю начиная с 17 января. Все они ранее не издавались.

Второй альбом ChangesNowBowie будет состоять девяти композиций с репетиции концерта 1996 года в нью-йоркском Madison Square Garden.

Британский исполнитель Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года после продолжительной борьбы с раком. За два дня до этого ему исполнилось 69 лет. Он отдал музыке большую часть своей жизни. За постоянную смену образа и стиля его называли «хамелеоном». Славу ему принесла песня Space Oddity, которую он выпустил в 1969 году. Похоронили исполнителя в Нью-Йорке.