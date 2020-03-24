Глава МВФ пообещала миру глобальную рецессию из-за коронавируса

Глобальной экономике в 2020 году предрекли спад из-за коронавируса. В Международном валютном фонде считают, что рецессия будет на уровне кризиса 2008–2009 годов. Прогнозы у аналитиков негативные.

Глава Кристалина Георгиева призвала все страны «работать вместе, чтобы защитить людей и ограничить экономический ущерб». Ее обращение опубликовано пресс-службой организации.

«Перспективы глобального роста: для 2020 года он отрицательный — рецессия, по крайней мере, такая же плохая, как во время мирового финансового кризиса или хуже», — подчеркнула Георгиева.

Вместе с тем в 2021 году, считают в МВФ, начнется «выздоровление». Чтобы этого достичь, первостепенное внимание нужно уделять «приоритетам сдерживания и укреплению систем здравоохранения повсюду».

«Экономическое воздействие будет и будет серьезным, но чем быстрее вирус остановится, тем быстрее и мощнее будет восстановление», — заметила Кристалина Георгиева.

По ее словам, наибольшие трудности из-за коронавируса ждут развивающиеся страны. Они уже ощутили отток капитала. В странах, где уровень дохода низкий, положение бедственное.

В МВФ назвали нынешние обстоятельства чрезвычайными и заметили, что во многих государствах принимают беспрецедентные меры. Организация тоже не останется в стороне.

«Давайте вместе преодолеем это чрезвычайное положение, чтобы поддержать всех людей во всем мире», — заключила Георгиева.