Российские С-400 заступили на боевое дежурство под Брестом

В Брестской области на полигоне заступили на боевое дежурство российские расчеты ЗРК С-400 «Триумф» в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом со ссылкой на сообщение Минобороны РФ написал RT.

Военнослужащие отработали развертывание боевой техники и приступили ку выполнению задач по контролю воздушного пространства в установленной зоне. Личный состав подразделений ПВО Восточного военного округа ранее совершил марш протяженностью более девяти тысяч километров из пункта дислокации в Хабаровском крае.

Сегодня Россия и Белоруссия начали совместные учения «Союзная решимость — 2022» для проверки сил реагирования Союзного государства. Учения проходят на общевойсковых полигонах в Белоруссии. В рамках маневров военные отработают задачи по отражению внешней агрессии и противодействию терроризму, найдут и обезвредят условные вооруженные формирования противника и диверсионно-разведывательные группы, писала газета «Известия».

В Кремле ранее заверили, что российские войска покинут Белоруссию после учений.