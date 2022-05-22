Диверсанты с Украины начали минирование границ Белоруссии

Разведчики и диверсанты Украины минируют границы страны с Белоруссией. Об этом в эфире программы «Арсенал» на телеканале «Беларусь 1» сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

«Идет инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», — сказал он.

По словам Вольфовича, сейчас диверсионно-разведывательные группировки ВСУ работают на ровенском и киевском направлениях. На этих маршрутах задействованы 10,5 тысячи человек. На черниговском — 4,5 тысячи человек. По киевскому направлению работают более 5,5 тысячи.

Ранее Генштаб Белоруссии сообщал о росте военной активности западных стран у своих границ. Об этом сказал генерал-майор Виктор Гулевич. Он сказал, что США вместе с союзниками только за последние полгода вдвое увеличили военные силы около границ Белоруссии.