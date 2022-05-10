Генштаб Белоруссии заявил о росте военной активности западных стран у своих границ

США вместе со своими союзниками продолжают наращивать военную группировку около границ Белоруссии. Только за последние полгода численность иностранных военных и боевой техники увеличилась в два раза. Об этом говорится в заявлении начальника Генерального штаба республики генерал-майора Виктора Гулевича.

Он напомнил, что в Средиземное и Балтийское моря вошли группировки с крылатыми ракетами морского и воздушного базирования. Кроме того, Польша и страны Балтии существенно нарастили количество боевых самолетов.

Исходя из сложившейся ситуации Вооруженные Силы Белоруссии приступили к мероприятиям, направленным на противодействие возможным угрозам.

На Западное и Северо-западное направление оправились батальонно-тактические группы и подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии.

Также в трех направлениях Минобороны Белорусси переправить свои войска на юг для возможного противостояния с увеличившейся группировкой на Украине. Как сообщил RT, речь идет о созданной ВСУ тактической группировке, начитывающей до 20 тысяч бойцов.