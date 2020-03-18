Disney отложил выход фильма «Черная вдова»

Компания Disney отложила на неопределенный срок релиз фильма «Черная вдова». Даты выхода «Истории Дэвида Копперфилда» с Девом Пателем и триллера «Женщина в окне» с Эми Адамс тоже изменят.

«Черная вдова» рассказывает о воссоединении Наташи Романофф из вселенной Marvel со своей семьей и дальнейшем противостоянием с Таскмастером.

Главную роль исполнили Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью («Солнцестояние»), Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор («Очень странные дела»).

Как пишет variety.com, мировая премьера фильма должна была состояться 1 мая.

Disney до последнего надеялся, что не придется откладывать релиз «Черной вдовы». Но это стало неизбежно, поскольку многие кинотеатры в Штатах закрылись на карантин.

Также студия сняли баннеры «Истории Дэвида Копперфилда» и «Женщина в окне». Они должны были выйти в прокат 8 мая и 15 апреля, соответственно. Но теперь из-за пандемии коронавируса неизвестно когда будет релиз.

Ранее финансовый директор The Walt Disney Сomраnу рассказала об убытках. Из-за коронавируса корпорация может потерять до 175 миллионов долларов.