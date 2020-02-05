Disney лишится $175 млн из-за коронавируса

The Walt Disney Сomраnу оценила убытки от закрытия двух парков Диснейленд в Китае. Из-за коронавируса корпорация может потерять до 175 миллионов долларов. Такое заявление сделала финансовый директор компании Кристин Маккарти.

«Нынешнее закрытие пришлось на квартал, в котором обычно высокие посещаемость и уровень загруженности из-за праздников на китайский Новый год», — сказала Маккарти. Ее процитировал телеканал CNВС.

Пока о точных цифрах говорить не приходится. Ведь потери зависят от того, как долго будут закрыты парки и насколько быстро они смогут вернуться в обычный режим после перерыва. При этом Маккарти заметила, что компания не боится за свои доходы в тематических парках развлечений в США из-за уменьшения числа туристов из Азии.

Диснейленд в Шанхае приостановил свою работу 25 января из-за коронавируса. На следующий день закрылся парк в Гонконге. Дела последнего и так пошатнулись в прошлом году из-за беспорядков в городе. В четвертом квартале прошлого года парк потерял 55 миллионов долларов, а в первом квартале нового финансового года прибыль уменьшилась на 80 миллионов долларов.

Руководство Disney опасается, что во втором квартале снижение прибыли составит 135 миллионов долларов в Шанхае и 40 миллионов долларов в Гонконге. Финансовый год в Штатах начинается 1 октября.

Эпидемия коронавируса охватила Китай в начале 2020 года. Первый случай заболевания зарегистрировали в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, жертвами вируса стали 492 человека, еще более 24 тысяч заразились, выздоровели 899 человек. Последние новости о коронавирусе к 5 февраля — в материале «360».