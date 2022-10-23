Мир 23 октября 2022, 00:02 Директора украинского завода «Мотор Сич» Богуслаева обвинили в госизмене — СМИ «ЗаБор»: директора украинского завода «Мотор Сич» Богуслаева обвинили в госизмене РИА "Новости"

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Украинские правоохранители задержали директора предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и везут в Киев. Его обвиняют в госизмене, сообщило запорожское издание «ЗаБор» со ссылкой на свои источники.

Силовики 22 октября провели обыски у Богуслаева. Как утверждают СМИ, глава «Мотор Сич» не хотел открывать двери, поэтому их пришлось вскрывать. По предварительной информации, оперативные мероприятия проходили не только у главы правления предприятия.

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Авиастроительный завод «Мотор Сич» разрабатывает, производит и обслуживает двигатели и газотурбинные установки. Двигатели предприятия эксплуатируются на самолетах во многих странах мира.

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Ранее сообщалось о попытках сотрудников Службы безопасности Украины получить от гендиректора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игоря Мурашова секретные данные. Рассматривался вариант со сбросом воды на Кременчугской гидроэлектростанции (ГЭС). По данным властей Запорожской области, украинские спецслужбы планировали подтопление атомного объекта.