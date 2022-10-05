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Подмосковье
05 октября 2022, 01:31
Ряды «Орлят России» пополнили школьники из Котельников
Спецоперация
05 октября 2022, 01:25
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов «натовского» калибра
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Эксклюзив
05 октября 2022, 01:10
НАТО отправил самолеты к границе с Украиной. Альянс готовится к ядерному удару, но его не будет
Мир
05 октября 2022, 00:45
США опровергли причастность к диверсии на «Северных потоках»
Мир
05 октября 2022, 00:38
Пентагон заявил, что Киев способен атаковать Крым с помощью HIMARS
Мир
05 октября 2022, 00:38
Евросоюз согласовал ограничение цен на российскую нефть – СМИ
Деньги
05 октября 2022, 00:19
Госдолг США впервые превысил отметку в $31 трлн
Подмосковье
05 октября 2022, 00:01
Карьерную грамотность начнут преподавать в школах Подмосковья
Наука
04 октября 2022, 23:58
Вероятность в 15%. Луна ждет российских космонавтов, но сложностей много