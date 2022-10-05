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СБУ требовала от директора ЗАЭС передачи секретных данных о работе станции — Рогов

Член администрации Запорожья Рогов: СБУ требовала от директора ЗАЭС секретные данные

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Служба безопасности Украины хотела получить от гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова секретные данные о работе станции в случае разрушения каскада днепровских ГЭС. Об этом РИА «Новости» рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Эти данные могли поставить под угрозу безопасности атомной станции.

«В частности, речь идет о результатах моделирования ситуации и последствий для атомной станции на случай прорыва, разрушения или неконтролируемого сброса воды Днепровской ГЭС в городе Запорожье и находящейся выше по Днепру Кременчугской ГЭС», — сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией».

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Рогов утверждает, что СБУ рассматривает этот вариант как способ подтопления территории ЗАЭС, чтобы воспрепятствовать ее восстановлению и перезапуску.

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Ранее Мурашов признался, что передавал СБУ информацию о происходящем на атомном объекте. Руководитель станции осознавал, какие последствия могут быть в результате обстрелов, которые велись со стороны Украины. С сотрудником СБУ Мурашов общался посредством мессенджера.

СБУ

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