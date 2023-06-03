Мир 03 июня 2023, 01:17 Директор ЦРУ в мае тайно посетил Китай — СМИ FT: глава ЦРУ Бернс в мае тайно встретился в Пекине с китайскими коллегами РИА «Новости»

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Директор ЦРУ Уильям Бернс в мае посетил Китай с тайной миссией переговоров с официальными лицами. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

«В прошлом месяце директор Бернс побывал в Пекине, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержания открытых линий связи по каналам разведки», — говорится в материале издания.

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Поездка шефа американской разведки в Пекин состоялась на фоне попыток администрации президента США возобновить диалог с Китаем на высшем уровне с целью нормализовать отношения между двумя странами.

Источники газеты заявили, что глава Белого дома Джо Байден доверяет Бернсу деликатные зарубежные миссии. Также собеседник издания утверждает, что в рамках визита директор ЦРУ встречался со своими китайскими коллегами.

В середине мая стало известно, что ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян. Сотрудники разведслужбы заявили, что хотят наладить контакт с теми, кто открыт к сотрудничеству. Призыв сопроводили пропагандистским роликом на русском языке.