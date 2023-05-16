16 мая 2023, 08:22
ЦРУ создало канал в Telegram для вербовки россиян
ЦРУ призвало россиян сотрудничать с разведкой США через Telegram
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов создало канал в Telegram для вербовки россиян. Сотрудники разведслужбы заявили, что хотят наладить контакт с теми, кто открыт к сотрудничеству, сопроводив призыв пропагандистским роликом на русском языке.
«Россияне могут пойти на контакт с ЦРУ в силу самых разных обстоятельств. Мы высоко ценим и уважаем людей, готовых общаться с нами», — сказано в предложении.
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Управление заинтересовано в сотрудничестве с военными, дипломатами, учеными, и теми, кто может предоставить информацию об экономике и российских властях.
В беседе с CNN представители ЦРУ подтвердили, что с помощью публикации постов и роликов в Telegram-канале рассчитывают получить от россиян «информацию, в которой нуждаются США».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о вербовке российских граждан в иностранных посольствах. По ее словам, людей склоняли к сотрудничеству возможностью получить вид на жительство в США или американское гражданство.
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