Директор контрразведки США обвинил Россию в нападках на Байдена

Глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина предъявил претензии России из-за попытки «очернить» американского кандидата в президенты демократа Джо Байдена.

Он отметил, что в России считают его представителем «антироссийских» политиков.

«По нашей оценке, Россия использует целый ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и то, что она видит как антироссийский истеблишмент», — заявил он. Его слова приводит РИА «Новости».

По его мнению, это подтверждает публичная критика Москвы в его адрес, когда он еще занимал должность был вице-президента, якобы за его роль в политике администрации Барака Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России.

Эванина при этом отметил, что «связанные с Кремлем лица» оказывают поддержку нынешнему президенту Дональду Трампу в СМИ и социальных сетях.

Чиновник, помимо этого, упомянул о влиянии Китая с целью не допустить переизбрания Трампа, который начал торговую войну с КНР. В заключение он предсказал, что Китай, Россия и Иран будут продолжать влиять на американских избирателей «скрытыми и явными мерами», чтобы изменить политику США, усилить разногласия в них и «подорвать доверие американского народа к демократическому процессу».

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