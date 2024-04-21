Мир 21 апреля 2024, 17:44 Дипломаты в Турции начали активнее следить за транзитом россиян в Латинскую Америку Консул Буравов: в Турции отслеживают транзит россиян в Латинскую Америку Unsplash

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Российские дипломаты в Турции активно отслеживают ситуацию с транзитом соотечественников через Стамбул в страны Латинской Америки. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный консул РФ Андрей Буравов.

«Российские загранучреждения в Турции плотно мониторят ситуацию с транзитом росграждан в страны Латинской Америки с учетом возникающих здесь в последнее время сложностей в аэропорту Стамбула», — сообщил консул.

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От турецкого министерства иностранных дел и руководства авиакомпании Turkish Airlines ждут реакции на обращения, добавил Буравов.

Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию многих пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин. Недавно более 30 россиян также сняли с рейса Стамбул — Канкун (Мексика) прямо у входа в самолет. Пассажирам посоветовали купить за свой счет обратный билет в Россию.

Также авиакомпания перестала пускать многих граждан России в Латинскую Америку. Как сообщала «Газета.ru», туристов, которые уже прошли паспортный контроль, разворачивают при входе в самолет.