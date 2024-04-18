Эксклюзив 18 апреля 2024, 17:26 «Без объяснения причин». Россияне пожаловались на снятие с рейса Стамбул — Канкун Россиянка пожаловалась на снятие с рейса из Стамбула в Канкун www.imago-images.de / Global Look Press

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Более 30 россиян сняли с рейса Стамбул — Канкун у входа в самолет. Об этом говорится в тексте претензии одной из пассажирок, ее заявление оказалось в распоряжении «360». Женщина надеется добиться возмещения денег за билет.

«Сотрудники используемой Turkish Airlines компании Gozen Security не допустили меня на посадку на рейс прямо на гейте D7 в аэропорту Стамбула <…> 16 апреля, мотивируя это отсутствием свежих виз США / шенгена и категорически отказываясь выдать какой-либо письменный документ о недопуске», — написала она.

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Россиянка добавила, что не нашла на сайте авиакомпании и вообще в Сети информации о том, что для въезда в Мексику нужны виза США или шенген. Электронная виза-разрешение для путешествия в эту страну и посадочные талоны у женщины, по ее словам, были. В аэропорту Стамбула у пассажирки проверили все документы, и она отправилась на паспортный контроль и осмотр вещей. Проблемы начались перед самой посадкой.

«У меня взяли паспорт и посадочный талон, и одна сотрудница из числа Gozen Security, просмотрев мои документы, спросила про наличие виз США или стран Шенгенского союза и была ли я уже в Мексике. Я предъявила старый паспорт с прошлыми визами. Сотрудница резкими движениями что-то почеркала в моем посадочном и сказала идти на стойку Turkish Airlines, чтобы получить у них финальное разрешение на вылет».

Как выяснилось, организация Gozen Security «от мексиканской стороны» принимала решение о допуске пассажиров. По словам женщины, работница говорила с ней нелюбезно, «махала руками и выпроваживала», а потом велела уйти, «иначе она вызовет полицию». Документа о причинах отказа в посадке никто не предоставил.

«Недостаточный» путешественник

«Не получив удовлетворяющего меня ответа, я вернулась снова в очередь, чтобы снова пройти секьюрити, но уже у другого сотрудника. Простояв в очереди еще 15 минут, я снова предоставила билеты, но мне также в грубой форме отказали в посадке на рейс без объяснения причин. <…> Мне сказали, что я „недостаточный“ путешественник, чем ввели в недоумение с учетом наличия на руках действующего паспорта со всеми проштампованными страницами и второго паспорта с печатями въезда в Мексику в прошлом году», — продолжила пассажирка.

Оказалось, с той же проблемой столкнулись и другие пассажиры с российскими паспортами. Среди них — семья с двумя детьми, мужской коллектив из 10-12 человек, трое летевших к семьям мужчин и другие — всего около 30 человек.

«Всех этих людей с паспортами РФ и наличием всех нужных документов, согласно требованиям Мексики, также не пустили на рейс», — констатировала пассажирка.

Она добавила, что хорошо знает английский язык, поэтому выступила для многих из них переводчиком при переговорах с представителями авиакомпании Turkish Airlines. По данным пассажирки, одной женщине предложили купить новый билет до Москвы и улететь, другая в итоге тоже отправилась назад в Россию за свой счет. Люди потеряли массу времени, нервов и денег.

Ранее, в декабре 2023 года, двух пассажиров не пустили на рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург из-за нехватки мест, хотя у них были билеты. В итоге авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 30 тысяч рублей.